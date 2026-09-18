Unrest Surrounding SPÖ Committee Meetings

The SPÖ’s Presidium and Executive Board met as scheduled on Friday. In the run-up to the meetings, there was, on the one hand, the revelation of the Muchitsch slides—but also criticism from the party’s “red grande dame,” Doris Bures, who argued that, given the poor poll numbers, the party could not simply move on to business as usual, even in terms of personnel changes. Babler himself, however, spoke of a “media-driven” debate...