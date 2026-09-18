Lkw gegen Schallschutzwand: Ein Gleis gesperrt

Am Freitag gegen 6 Uhr wollte ein 44-Jähriger aus Leoben mit seinem Lkw bei einem Bauhof einen Container abladen. Um rückwärts zum Abstellplatz zu gelangen, musste er eigenen Angaben zufolge mehrmals reversieren und kam dabei auf eine abschüssige Wiese. Dort geriet der Lkw ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB. Die Wand wurde aus der Verankerung gerissen und stürzte neben die Gleise. Eine zweite Schallschutzwand wurde beschädigt.