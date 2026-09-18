Lkw gegen Schallschutzwand: Ein Gleis gesperrt

Beim Abladen eines Containers geriet ein Lkw am Freitag ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB. Eines von zwei Streckengleisen musste gesperrt werden.
Am Freitag gegen 6 Uhr wollte ein 44-Jähriger aus Leoben mit seinem Lkw bei einem Bauhof einen Container abladen. Um rückwärts zum Abstellplatz zu gelangen, musste er eigenen Angaben zufolge mehrmals reversieren und kam dabei auf eine abschüssige Wiese. Dort geriet der Lkw ins Rutschen und prallte gegen eine Schallschutzwand der ÖBB. Die Wand wurde aus der Verankerung gerissen und stürzte neben die Gleise. Eine zweite Schallschutzwand wurde beschädigt.
Begutachtung durch Techniker
Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden. Aber der Zugverkehr musste vorerst eingestellt werden. Die umgestürzte Wand konnte zur Seite gezogen werden. Ein Streckengleis war nach kurzer Zeit wieder frei gegeben, das zweite bleibt vorerst gesperrt. Ein Techniker der ÖBB soll laut Polizei das noch stehende, aber beschädigte Modul der Schallschutzwand begutachten und weitere Maßnahmen treffen.
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