Zwei Frauen bei Überholmanöver verletzt

Schwer verletzt musste eine 63-Jährige in Niederösterreich ins Krankenhaus geflogen werden. Sie dürfte beim Überholen eines Sattelschleppers ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Auch diese Lenkerin wurde verletzt.
Schwerer Unfall am Donnerstagabend bei Zwettl, Bezirk Waidhofen an der Thaya, mit zwei Autos und einem Sattelschlepper. Eine 63-jährige Ortsansässige wollte den Lkw überholen. Dabei dürfte sie laut Polizei den entgegenkommenden Pkw einer 39-Jährigen übersehen haben. Es kam zum Frontalzusammenstoß.
Von der Straße geschleudert
Dieser war so heftig, dass beide Wagen in eine Wiese geschleudert wurden. Die ältere der beiden Frauen musste mit dem „Christophorus 2“ ins Universitätsklinikum Krems geflogen werden. Die zweite Autolenkerin wurde ins Krankenhaus Zwettl gebracht. Der Lkw-Chauffeur blieb unverletzt.
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