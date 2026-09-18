Zwei Frauen bei Überholmanöver verletzt

Von der Straße geschleudert

Dieser war so heftig, dass beide Wagen in eine Wiese geschleudert wurden. Die ältere der beiden Frauen musste mit dem „Christophorus 2“ ins Universitätsklinikum Krems geflogen werden. Die zweite Autolenkerin wurde ins Krankenhaus Zwettl gebracht. Der Lkw-Chauffeur blieb unverletzt.