From a height of six meters
Injured Worker Lifted from Scaffolding with a Construction Crane
A construction crane was quickly deployed to rescue an injured person during a workplace accident on Thursday. The injured person was lying six meters above ground and had to be carefully rescued.
Under the code “High-altitude rescue,” personnel from three fire departments, high-altitude rescue teams from the professional fire department, police, and emergency medical services were called to a construction site in the municipality of Gramastetten on Thursday. A worker was lying injured on scaffolding at a height of six meters.
Careful Rescue
A high-altitude rescuer was hoisted up to the injured person using the construction crane on site. The worker was placed on a stretcher and then lifted as gently as possible from the scaffolding. After receiving first aid on site, he was transported to the hospital by emergency medical helicopter.
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