„In 60 Jahren hat sich Salzburg nicht verändert“

Knapp 60 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Film „The Sound of Music“ im Salzburger Land gedreht wurde. Schauspieler Nicholas Hammond stand damals als Kinderdarsteller in der Rolle des Friedrich von Trapp vor der Kamera. „Ich bin letzte Woche im Regen viel herumgelaufen. Salzburg hat sich seit den Dreharbeiten vor 60 Jahren nicht verändert, finde ich. Nur die asiatischen Touristen im Mirabellgarten sind deutlich mehr geworden. Wir haben noch im beinahe menschenleeren Mirabellgarten gedreht“, scherzt Hammond.