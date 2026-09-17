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Cocaine in a Package

Drugs Arrived by Mail: Arrested Upon Pickup

Nachrichten
17.09.2026 11:00
The cocaine was seized before it could be consumed.
The cocaine was seized before it could be consumed.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 46-year-old Slovak man from Enns apparently ordered his cocaine online. But the package containing the drugs was intercepted at the distribution center. When the man went to pick up his package at the pickup station, he was handcuffed.

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Narcotics investigators from the State Criminal Police Office found 22 grams of cocaine in a mail package at a distribution center in Hörsching on September 10. The package was addressed to a 46-year-old Slovak man from Enns and had been shipped to Austria from abroad. Further investigations by the responsible police department revealed that another package addressed to the Slovak man was in the distribution process.

Second Package Found
This package was subsequently seized by a police patrol from the precinct at the distribution center. The narcotics it contained (65 grams of cocaine) were seized, and the package was left in the distribution process. After the 46-year-old picked up the package from a pickup station around 3:45 p.m. on September 15, he was arrested. Following consultation with the Steyr District Attorney’s Office, the 46-year-old was released but charged.

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