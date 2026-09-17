Drugs Arrived by Mail: Arrested Upon Pickup

Second Package Found

This package was subsequently seized by a police patrol from the precinct at the distribution center. The narcotics it contained (65 grams of cocaine) were seized, and the package was left in the distribution process. After the 46-year-old picked up the package from a pickup station around 3:45 p.m. on September 15, he was arrested. Following consultation with the Steyr District Attorney’s Office, the 46-year-old was released but charged.