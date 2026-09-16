Darum sind heuer viel mehr Privatpersonen pleite

Doch der Grund für den aktuellen Anstieg der Privatpleiten ist für Klaus Schaller vom KSV in Tirol recht eindeutig: „Als vielen hoch verschuldeten Personen bewusst wurde, dass eine Entschuldung mit einer dreijährigen Zahlungsfrist nur noch bis Mitte Juli 2026 möglich sein würde, kam Bewegung in eine Gruppe, die ihren Schritt in die Schuldenregulierung bislang aufgeschoben hatte. Für viele hoch verschuldete Personen entstand damit erstmals ein konkreter Handlungsdruck.“