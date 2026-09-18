Blick in den Sternenhimmel als „Lohn“ für Wanderer

Der Aufstieg zum Buchsteinhaus ist eine klassische Bergwanderung. Wer von der Hütte weiter auf den Großen Buchstein will, muss sich auf deutlich anspruchsvolleres alpines Gelände einstellen. In dieser Wandersaison besteht noch bis zum 11. Oktober die Möglichkeit, im Buchsteinhaus zu übernachten und die Berglandschaft auch nach Einbruch der Dunkelheit kennenzulernen – denn heuer wurde die Erlebnisregion Gesäuse mit einer Fläche, die etwa fünfmal so groß wie Wien ist, zum Dark Sky Reserve erklärt, wo wenig künstliches Licht einen weitgehend natürlichen Nachthimmel ermöglicht.