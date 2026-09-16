Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Erfolglose Politiker | Schriller Alarm

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Erfolglose Politiker. Wenn Fußballtrainer nach verlorenen Spielen ihrer Mannschaft wegen Erfolglosigkeit öffentlich in Frage gestellt werden, dann bekommen wir oft von den Präsidenten und Managern der Fußballklubs zu hören, dass sie dennoch weiter voll hinter dem Trainer stünden. Ein Muster, das wir ganz ähnlich auch in der Politik erleben: Gerade gestern stellten sich die deutschen Unions-Ministerpräsidenten „geschlossen“, wie sie betonten, hinter den schwer angeschlagenen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. In Österreich, wo es an erfolglosen Politikern auch nicht mangelt, stellt man sich ebenfalls immer wieder hinter diese. So passiert auch gestern mit einem Bekenntnis zu Andreas Babler bei einem SPÖ-Krisentreffen, das die geladenen roten Regierungsmitglieder gar nicht als Krisentreffen sehen wollten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schriller Alarm. Sie sehen wohl auch keine Krise, wenn die Sozialdemokraten in Umfragen mittlerweile auf katastrophale 15 Prozent Stimmanteil abstürzen. Kritischere Geister auch aus dem Innersten der SPÖ flüchten indes in Galgenhumor, wenn sie längst jede Sitzung der kriselnden SPÖ automatisch als „Krisentreffen“ bezeichnen… Übrigens: Wenn sich im Fußball Präsidenten hinter ihren angeschlagenen Trainer stellen, sind in aller Regel dessen Tage gezählt. Die vermeintliche Solidarität mit dem Erfolglosen: ein schrilles Alarmzeichen. Und in der Politik? Da kann es nach Solidaritätsbekundungen zwar ein wenig länger dauern. Doch das Ende ist auch da meist unausweichlich.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
16.09.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Einen Tag nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat sich der Kabarettist in einem Video an die ...
Meldet sich in Video
Günther Paal: „Ich hab‘ Schande auf mich gebracht“
LIVE
Europacup-TICKER
LIVE: Bitter! Auch Sturms Treffer kassiert VAR ein
H. (li.) hatte beim Doppelmord-Prozess 2018 in Linz mit einer Texttafel seiner Wut Ausdruck ...
Krone Plus Logo
Toter in Gefängnis
Wenn Mohamed H. sich ärgert, sterben Menschen
Kevin Köstenbaumer will eines Tages die ganze Welt gesehen haben.
Vorarlberger erzählt:
„Bei Taliban fühlte ich mich sicherer als daheim“
Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbunds: „Jemand, der eine Lehre gemacht hat, soll nicht ...
Seniorenbund-Chefin
Vorstoß: „40 Beitragsjahre für die volle Pension!“
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
342.276 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
121.723 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
96.567 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1721 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1139 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1008 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Ein Mandat entscheidet
Schweden: Linke Opposition mit hauchdünnem Sieg
Autofahrer jubeln
Italien schafft „meistgehasste Steuer“ ab
Seniorenbund-Chefin
Vorstoß: „40 Beitragsjahre für die volle Pension!“
Nach Thaci-Urteil
Ausschreitungen in Den Haag und Pristina
Mit Hilfe aus Wels
Tiroler FPÖ will mit Gerücht aufräumen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf