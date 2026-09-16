Erfolglose Politiker | Schriller Alarm

Erfolglose Politiker. Wenn Fußballtrainer nach verlorenen Spielen ihrer Mannschaft wegen Erfolglosigkeit öffentlich in Frage gestellt werden, dann bekommen wir oft von den Präsidenten und Managern der Fußballklubs zu hören, dass sie dennoch weiter voll hinter dem Trainer stünden. Ein Muster, das wir ganz ähnlich auch in der Politik erleben: Gerade gestern stellten sich die deutschen Unions-Ministerpräsidenten „geschlossen“, wie sie betonten, hinter den schwer angeschlagenen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. In Österreich, wo es an erfolglosen Politikern auch nicht mangelt, stellt man sich ebenfalls immer wieder hinter diese. So passiert auch gestern mit einem Bekenntnis zu Andreas Babler bei einem SPÖ-Krisentreffen, das die geladenen roten Regierungsmitglieder gar nicht als Krisentreffen sehen wollten.