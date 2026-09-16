Club Announces
Freund’s Contract: Bayern Has Made Its Decision!
FC Bayern Munich and sporting director Christoph Freund will continue their partnership. As Germany’s most successful soccer club announced on Wednesday, the Austrian’s contract has been extended through 2029.
There has been intense speculation about Freund’s future in recent weeks. As with sporting director Max Eberl, rumors persisted that the Munich club might decide against extending his contract. But now that Eberl’s contract has already been extended, the situation regarding the Austrian is also clear.
FC Bayern has extended Freund’s contract through June 30, 2029, as the club announced in a press release on Wednesday. After a rocky start, Freund and Eberl have since steered the club back into calmer waters and have now reaped the rewards.
“Expectations More Than Met”
“Christoph maintains excellent communication with Vincent Kompany, is closely connected to the team, and at the same time keeps an eye on the entire sporting operation. When he joined FC Bayern in 2023, we expected him not only to provide important impetus for our professional team but also to bring a fresh approach to youth development and the integration between the pros and the academy. He has more than met the expectations placed on him, and we look forward to continuing to develop our entire sports division together with him,” praised CEO Jan-Christian Dreesen.
In the summer of 2023, Freund moved from Red Bull Salzburg to Munich after 17 years with the club. With him, FC Bayern has so far won two German championships, the DFB Cup, and the German Super Cup twice.
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