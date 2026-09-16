Freund’s Contract: Bayern Has Made Its Decision!

“Expectations More Than Met”

“Christoph maintains excellent communication with Vincent Kompany, is closely connected to the team, and at the same time keeps an eye on the entire sporting operation. When he joined FC Bayern in 2023, we expected him not only to provide important impetus for our professional team but also to bring a fresh approach to youth development and the integration between the pros and the academy. He has more than met the expectations placed on him, and we look forward to continuing to develop our entire sports division together with him,” praised CEO Jan-Christian Dreesen.