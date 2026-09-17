Suche nach Wärmeschatz unter der Erdoberfläche

Untersuchungen des Untergrunds

Bevor die beiden Geothermieanlagen im südlichen Niederösterreich 2030 und dann bis 2035 in Betrieb gehen können, bedarf es aber einiger Vorarbeiten. Dazu werden im Rahmen des Forschungsprogramms „GeoWärme Niederösterreich“ nun Untersuchungen des Untergrundes durchgeführt. Die Anrainer sollen hier von Anfang an „offen über die nächsten Schritte informiert werden“, wie EVN-Sprecher Stefan Zach sagt. Konkret mit Mailings, Informationsfoldern und drei Info-Veranstaltungen in Oberwaltersdorf (22. September), Wiener Neustadt (2. Oktober) und Wiener Neudorf (8.Oktober).