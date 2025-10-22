Mutter Erde soll in Zukunft unsere Häuser heizen

Die Energiewende muss auch im Heizkeller ankommen“, bringt es Landesvize Stephan Pernkopf auf den Punkt. Und Wärme aus der Tiefe der Erde soll ein wesentlicher Faktor dafür sein. Denn sie ist immer verfügbar und – im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie – wetterunabhängig. Drei weitere Vorteile ortet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in dieser Form des Heizens: „Sie ist umweltschonend, macht uns unabhängig von Energieimporten und hält die Wertschöpfung im Land.“ Das untermauert EVN-Chef Stefan Szyszkowitz: „Noch immer fließen in Niederösterreich monatlich 180 bis 200 Millionen Euro in Gas und Öl.“ Erdwärme soll einen Teil dieser Ausgabe einsparen und helfen, die Energiepreise zu stabilisieren.