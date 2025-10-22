Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geothermie in NÖ

Mutter Erde soll in Zukunft unsere Häuser heizen

Niederösterreich
22.10.2025 05:45
Aus 3000 bis 4500 Metern Tiefe soll im Industrieviertel heißes Wasser an die Ober- fläche geholt ...
Aus 3000 bis 4500 Metern Tiefe soll im Industrieviertel heißes Wasser an die Ober- fläche geholt werden.(Bild: Radspieler Jürgen)

Mit Tiefengeothermie wollen Land und EVN neue Wärmequellen in Niederösterreich erschließen. Vor allem im Industrieviertel orten Experten Potenzial dafür. 100 Millionen Euro werden jetzt investiert.

0 Kommentare

Die Energiewende muss auch im Heizkeller ankommen“, bringt es Landesvize Stephan Pernkopf auf den Punkt. Und Wärme aus der Tiefe der Erde soll ein wesentlicher Faktor dafür sein. Denn sie ist immer verfügbar und – im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie – wetterunabhängig. Drei weitere Vorteile ortet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in dieser Form des Heizens: „Sie ist umweltschonend, macht uns unabhängig von Energieimporten und hält die Wertschöpfung im Land.“ Das untermauert EVN-Chef Stefan Szyszkowitz: „Noch immer fließen in Niederösterreich monatlich 180 bis 200 Millionen Euro in Gas und Öl.“ Erdwärme soll einen Teil dieser Ausgabe einsparen und helfen, die Energiepreise zu stabilisieren.

Szyszkowitz, Mikl-Leitner und Pernkopf (v. li.) mit einem Geothermie-Bohrkern
Szyszkowitz, Mikl-Leitner und Pernkopf (v. li.) mit einem Geothermie-Bohrkern(Bild: NLK Filzwieser)

Enormes Potenzial
Seit drei Jahren befasst sich die EVN bereits intensiv mit Tiefengeothermie. Das größte Potenzial – konkret bis zu 10 Terrawattstunden – orten Geologen in der Thermenregion des Industrieviertels. „Damit kann man bis zu 900.000 Haushalt versorgen“, zitiert Mikl-Leitner die Fachleute. Zur Einordnung: In NÖ gibt es rund 765.000 Haushalte.

 Startschuss ist erfolgt
Das Heben dieses erneuerbaren Bodenschatzes ist freilich ein Generationenprojekt, wie die Landeshauptfrau betont. Gestern wurde in St. Pölten dazu der Startschuss gegeben. Jetzt folgen konkrete seismische Untersuchungen. Eine erste Probebohrung in einem Steinbruch im Wienerwald stimmt jedenfalls optimistisch, sagt Szyszkowitz.

Lesen Sie auch:
Um sich von internationalen Märkten und Lieferanten unabhängig zu machen, wird in Wien kräftig ...
Krone Plus Logo
Für 200.000 Haushalte
In Aspern: Wien zapft die Energie aus der Tiefe an
01.12.2024
Krone Plus Logo
Wie es funktioniert
„Wundermittel“? Die Geothermie im Umwelt-Check
27.11.2022

Erste Anlage in fünf Jahren
Bis 2030 werden Land und EVN knapp 100 Millionen Euro in Tiefengeothermie investieren. Dann soll die erste Anlage im Industrieviertel in Betrieb gehen, fünf Jahre später eine weitere. „In Summe sollen 2035 in Niederösterreich 90 Prozent der Energie für das Heizen aus erneuerbaren Quellen stammen“, gibt Pernkopf das große Ziel vor.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
141.897 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.457 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
89.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf