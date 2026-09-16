Patriarch genoss die steirische Gastfreundschaft

„Es war uns eine außerordentliche Freude und Ehre, Seine Allheiligkeit Patriarch Bartholomäus I. als Gast bei uns begrüßen und kulinarisch sowie gastfreundschaftlich verwöhnen zu dürfen. Dass er sich bei uns so wohlgefühlt hat und wiederkommen möchte, ist für uns das schönste Kompliment“, freut sich die Gastgeberfamilie. Begleitet wurde Bartholomäus übrigens von Metropolit Arsenios Kardamakis, Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche in Österreich.