Patriarch genoss die steirische Gastfreundschaft

Große Ehre für das oststeirische Feriendomizil Dazumahl: Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel, Oberhaupt der orthodoxen Weltkirche, weilte in Puch bei Weiz und genoss die steirische Gastfreundschaft.
So ein Gast checkt auch nicht alle Tage im äußerst idyllischen Ferienhof Dazumahl in der Oststeiermark ein: Die Gastgeber Daniela und Martin Kaspar konnten nämlich seine Allheiligkeit den Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel, das geistliche Oberhaupt der orthodoxen Christenheit, begrüßen. Der 86-Jährige zeigte sich bei seinem knapp einwöchigen Aufenthalt von der steirischen Gastfreundschaft, der Natur und vor allem der kulinarischen Betreuung begeistert.
„Es war uns eine außerordentliche Freude und Ehre, Seine Allheiligkeit Patriarch Bartholomäus I. als Gast bei uns begrüßen und kulinarisch sowie gastfreundschaftlich verwöhnen zu dürfen. Dass er sich bei uns so wohlgefühlt hat und wiederkommen möchte, ist für uns das schönste Kompliment“, freut sich die Gastgeberfamilie. Begleitet wurde Bartholomäus übrigens von Metropolit Arsenios Kardamakis, Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche in Österreich.
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