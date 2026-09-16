„Ewiger“ Bäder-Rekord in Innsbruck gebrochen

Der Hitzesommer trieb ganz Tirol in die Freibäder und Seen. In Innsbruck liegt nun eine Rekordbilanz vor. Und auch darüber hinaus gibt es für „Wasserratten“ eine erfreuliche Nachricht ...
Ein Bilderbuch-Sommer für alle Badefans – das spiegelt sich nun auch in nackten Zahlen wider: Von 9. Mai bis 13. September wurden im Innsbrucker Freibad Tivoli und am Baggersee Roßau 416.877 Eintritte verzeichnet. „Der Juni war mit 109.776 Eintritten der stärkste Monat und lag um 45 Prozent über dem Vorjahr“, freut sich IKB-Vorstandschef Thomas Pühringer. Auch im Juli und August war der Andrang groß.
Alter Rekord stammt aus dem Jahr 2003
Damit wurde der Besucherrekord aus dem Jahr 2003 mit rund 392.000 Eintritten heuer übertroffen. Ein Tipp für alle, die trotz des aktuellen Wetterumschwunges nicht genug bekommen können: Der Baggersee Roßau bleibt täglich von 10 bis 17 Uhr kostenlos zugänglich.
Siegerprojekt für Hallenbad Hötting fix
Indessen ist der Architekturwettbewerb zum neuen Hallenbad Höttinger Au abgeschlossen. Aus 55 Einreichungen ging das Team Innauer-Matt einstimmig als Sieger hervor. Geplant sind eine neue Halle mit einem 25-Meter-Becken und ein Lehrschwimmbecken sowie die Sanierung. Die Fertigstellung ist für 2029 anvisiert, gebadet werden kann ab 2030.
Das ist eines der großen Projekte dieser Periode. Wir investieren gezielt in das, was Innsbruck als Stadt zum Leben braucht.
Bürgermeister Johannes Anzengruber
Bild: Christof Birbaumer
IKB und Stadt tragen die wesentliche Finanzierung, zusätzlich unterstützt das Land Tirol das neue Hallenbad über den Bädertopf. „Gemeinsam schaffen wir damit die Grundlage für eine Investition, von der Kinder, Familien, Schulen und Vereine langfristig profitieren“, betont Bürgermeister Johannes Anzengruber.
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