„Ewiger“ Bäder-Rekord in Innsbruck gebrochen

Ein Bilderbuch-Sommer für alle Badefans – das spiegelt sich nun auch in nackten Zahlen wider: Von 9. Mai bis 13. September wurden im Innsbrucker Freibad Tivoli und am Baggersee Roßau 416.877 Eintritte verzeichnet. „Der Juni war mit 109.776 Eintritten der stärkste Monat und lag um 45 Prozent über dem Vorjahr“, freut sich IKB-Vorstandschef Thomas Pühringer. Auch im Juli und August war der Andrang groß.