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TIPP DER WOCHE

Großes Drachensteigfest auf Schloss Hof

Niederösterreich
18.09.2026 15:30
Drachensteigen – da werden Kindheitserinnerungen wach und machen das Drachsteigfest auf Schloss ...
Drachensteigen – da werden Kindheitserinnerungen wach und machen das Drachsteigfest auf Schloss Hof zum Familienerlebnis!(Bild: SKB_Michal Cilc)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wenn bunte Drachen am Himmel schweben, Tiere aus Stoff durch die Luft tanzen und die Festwiese mit fröhlichem Lachen gefüllt ist, dann ist wieder Zeit für das Drachensteigfest auf Schloss Hof!

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Morgen Samstag, 19. September und Sonntag, 20. September, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr geht das große Drachstensteigfest auf Schloff Hof im Marchfeld über die Bühne. Kunstvolle und verspielte Fluggeräte tanzen über den Himmel, die Motive reichen von Tierbildern, Drachen bis zu Plüschtieren mit Fallschirmen. Es gibt kunstvolle Drachenflüge zu bestaunen und wahre Riesendrachen mit Windspielen werden über den Himmel flattern. Und wenn der Drache einmal nicht steigen möchte, kommt der Drachendoktor zum Einsatz! In der Kinder- und Familienwelt können Drachen selbst gebastelt und bemalt werden. 

„Drachen“-Perspektive....
„Drachen“-Perspektive....(Bild: SKB)

Das tolle Programm reicht vom Showprogramm auf der Festwiese (von 13 Uhr bis 17 Uhr), Ponyreiten (14 Uhr bis 16 Uhr) bis hin zum Drachenwettkampf unter Assistenz des 1. Wiener Drachen- und Flugvereines.

Magier Merlix sorgt mit seinen bunten Modellierballons für wahre Luftballonkunst im Handumdrehen: Tiere, Blumen, Armbänder u.v.m. zaubert Merlix für große und kleine Besucher.

Alle Infos zu diesem tollen Herbstevent finden Sie auf office@schlosshof.at bzw. www.schlosshof.at und www.veranstaltungen.niederoesterreich.at

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