Großes Drachensteigfest auf Schloss Hof

Morgen Samstag, 19. September und Sonntag, 20. September, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr geht das große Drachstensteigfest auf Schloff Hof im Marchfeld über die Bühne. Kunstvolle und verspielte Fluggeräte tanzen über den Himmel, die Motive reichen von Tierbildern, Drachen bis zu Plüschtieren mit Fallschirmen. Es gibt kunstvolle Drachenflüge zu bestaunen und wahre Riesendrachen mit Windspielen werden über den Himmel flattern. Und wenn der Drache einmal nicht steigen möchte, kommt der Drachendoktor zum Einsatz! In der Kinder- und Familienwelt können Drachen selbst gebastelt und bemalt werden.