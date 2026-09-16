Plowed Close to the Pole
Farmer Left 170 Households in the Dark
A few centimeters made all the difference: A farmer got too close to a power pole while plowing his field. In doing so, he accidentally severed the underground cable, causing a short circuit and setting the pole ablaze. 170 households were left in the dark for about two and a half hours.
On September 15, 2026, at around 7:45 p.m., a 57-year-old farmer from the Ried im Innkreis district damaged the underground cable of a power line transmission pole belonging to the power grid operator while plowing his field. He drove his plow too close to the pole and caught the underground cable. This first caused a ground fault and then a short circuit in the line.
Two and a half hours without power
The fire department, alerted by the 57-year-old himself, was able to extinguish the fire at the cable transmission tower, and the grid operator restored power at around 10:15 p.m. In the meantime, approximately 170 households were without power.
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