Polizei ertappte 57-Jährigen bei der Cannabisernte

So viel Aufwand für letztlich nichts. Ein Tiroler (57) wurde am Dienstag in flagranti erwischt, als er gerade seine Cannabispflanzen abernten wollte. Ein anonymer Tippgeber hatte die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht.
Der Anbau von Cannabispflanzen bedarf Geschick und des richtigen Platzes. Den fand ein 57-Jähriger offenbar im Garten seines Hauses in Jenbach im Tiroler Unterland. Dort hat der Mann das Grünzeug mit besonderen Eigenschaften gehegt und gepflegt.
Am Dienstag stand Polizei vor der Tür
Das dürfte jedoch auch anderen Personen aufgefallen sein. Denn bei der Polizei gingen kürzlich dementsprechende Hinweise ein. Die Exekutive entschied, dem 57-Jährigen einen Besuch abzustatten. Am Dienstag standen die Beamten vor der Tür des Tirolers. Sie hatten offenbar den richtigen Riecher. Denn der Mann war gerade bei der Ernte.
Leugnen war also keine Option mehr. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben im Garten des Hauses mehrere Cannabispflanzen sicher. „Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht“, heißt es bei den Ermittlern.
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