Polizei ertappte 57-Jährigen bei der Cannabisernte

Am Dienstag stand Polizei vor der Tür

Das dürfte jedoch auch anderen Personen aufgefallen sein. Denn bei der Polizei gingen kürzlich dementsprechende Hinweise ein. Die Exekutive entschied, dem 57-Jährigen einen Besuch abzustatten. Am Dienstag standen die Beamten vor der Tür des Tirolers. Sie hatten offenbar den richtigen Riecher. Denn der Mann war gerade bei der Ernte.