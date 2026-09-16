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50.000 Quadratmeter

Neues Uni-Zentrum in Graz: Der Rohbau ist fertig

Steiermark
16.09.2026 07:00
Die beeindruckende Großbaustelle neben der Universität Graz.
Die beeindruckende Großbaustelle neben der Universität Graz.(Bild: NAWI Graz/Lunghammer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Arbeiten am „Graz Center of Physics“ schreiten voran. Der Rohbau ist fertig und auf dem Niveau der künftigen Stadtterrasse angelangt. Das Zentrum wird 1700 Studierenden Platz bieten.

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Das neue Gebäude wird ab 2030 die Physik-Institute der Universität Graz und der TU Graz unter einem Dach zusammenführen. Nettes Detail: Die Stadtterrasse soll öffentlich zugänglich sein. „Dieser Bereich wird künftig Studierende, Wissenschaftler und Bevölkerung einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen“, betonen die Rektoren Peter Riedler (KF) und Horst Bischof (TU).

Geplant ist des Weiteren eine parkähnliche Begrünung mit Bäumen und Sträuchern. Zwei Freitreppen an den Seiten des Gebäudes sollen die offene Gestaltung unterstreichen. Von der Terrasse aus wird künftig auch der Grazer Schloßberg zu sehen sein. Als symbolisches Zeichen für die geplante Begrünung übergab die Bundesimmobiliengesellschaft, die das GCP als Bauherr und Eigentümer errichtet, den beiden Rektoren jetzt ein Bäumchen. Es soll auf der Stadtterrasse gepflanzt werden.

Eröffnung für 2030 geplant
Das Graz Center of Physics entsteht auf einer Bruttogeschoßfläche von etwa 50.000 Quadratmetern. Platz wird es für etwa 1700 Studierende und 600 Mitarbeiter geben. Vorgesehen sind unter anderem moderne Labors, Werkstätten und großzügige Lehrflächen. Zur Beheizung und Kühlung wird Erdwärme genutzt. In der Attemsgasse, Goethestraße und Harrachgasse sollen klimaresiliente Bäume das Gebäude säumen. Die Eröffnung ist für 2030 geplant.

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