Neues Uni-Zentrum in Graz: Der Rohbau ist fertig

Geplant ist des Weiteren eine parkähnliche Begrünung mit Bäumen und Sträuchern. Zwei Freitreppen an den Seiten des Gebäudes sollen die offene Gestaltung unterstreichen. Von der Terrasse aus wird künftig auch der Grazer Schloßberg zu sehen sein. Als symbolisches Zeichen für die geplante Begrünung übergab die Bundesimmobiliengesellschaft, die das GCP als Bauherr und Eigentümer errichtet, den beiden Rektoren jetzt ein Bäumchen. Es soll auf der Stadtterrasse gepflanzt werden.