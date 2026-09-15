Accident in Vienna
Truck Crashes Into Public Bus: Eight People Injured
Eight people were injured in an accident involving a public bus and a truck on Tuesday afternoon on Seitenhafenstraße in Vienna’s Leopoldstadt district; the driver of the heavy vehicle sustained moderate injuries.
According to the Vienna Emergency Medical Service, the driver, who is about 45 years old, had to be transported to a hospital by emergency medical helicopter. Seven passengers sustained minor injuries; five of them were taken to the hospital, while two others were released to recover at home.
Bus Overturned
The truck crashed into the side of the bus and overturned due to the force of the impact. The fire department was dispatched to recover the heavy vehicle. The side windows and a door of the bus on Route 79B—operated by the company Dr. Richard on behalf of Wiener Linien—were shattered.
Cause Still Unclear
The cause of the accident is currently under investigation, according to Wiener Linien. For the duration of the disruption, Line 79B will be rerouted in both directions between Haidequerstraße and Grünhaufenbrücke via Freudenauer Hafenstraße.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.