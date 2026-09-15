Nach Verkehrsunfall flüchteten Buben mit E-Scooter

Nachdem eine Zeugin allerdings angekündigt hatte, dass sie die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen werde, flüchteten die beiden Buben in Richtung Osten. Die Polizei versucht nun, die Burschen ausfindig zu machen und hofft auf Zeugen, die Angaben zur Identität des Duos machen können.