Nach Verkehrsunfall flüchteten Buben mit E-Scooter

Als sie das Wort Polizei hörten, waren sie auch schon weg. Die Rede ist von jenen beiden Burschen, die Dienstagnachmittag in Innsbruck in eine Kollision mit einer Radfahrerin verwickelt waren. Die Frau ist erheblich verletzt. Die Polizei ermittelt.
Der Unfall ereignete sich Dienstag gegen 13 Uhr. Eine 58-jährige Einheimische fuhr mit ihrem Fahrrad in der Kapuzinergasse in Innsbruck in Richtung Osten. Auf Höhe des Hauses mit der Nummer 34a überquerten plötzlich zwei Buben auf einem E-Scooter von der Grundstückszufahrt die Kapuzinergasse.
Passanten leisteten Erste Hilfe
Die 58-Jährige machte eine Vollbremsung, konnte jedoch eine Kollision mit dem E-Scooter nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz und erlitt erhebliche Verletzungen. Passanten kümmerten sich um die Verletzte und die zwei Buben.
Nachdem eine Zeugin allerdings angekündigt hatte, dass sie die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen werde, flüchteten die beiden Buben in Richtung Osten. Die Polizei versucht nun, die Burschen ausfindig zu machen und hofft auf Zeugen, die Angaben zur Identität des Duos machen können.
Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Innsbruck erbeten unter: 059133 7591
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