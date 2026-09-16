Ein Besucherplus für den Sommertheater-Reigen

Kulturelle Nahversorger

„Die Bühnen in den Regionen stehen für kulturelle Vielfalt, hohe Qualität und gelebte kulturelle Nahversorgung“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur positiven Bilanz. Besonders erfreulich sei, dass das Theaterfest trotz eines Spielorts weniger heuer sogar ein leichtes Besucherplus erzielen konnte. „Das ist ein starkes Zeichen für die Qualität und Attraktivität des Theaterfestes und für die große Begeisterung des Publikums auf Kultur“, erklärt Mikl-Leitner weiter.