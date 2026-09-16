Ein Besucherplus für den Sommertheater-Reigen

Das Theaterfest Niederösterreich bot heuer 22 Produktionen in den Genres Oper, Operette, Musical und Schauspiel. Hinzu kamen auch Stücke speziell für ein junges Publikum.
Über eine „erfolgreiche Saison“ darf sich Schauspielerin und Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger freuen: 411 Vorstellungen an 19 Spielorten lockten heuer von Anfang Juni bis Ende August insgesamt 228.769 Besucher an. Damit konnte gegenüber dem vergangenen Jahr ein Plus verzeichnet werden. 22 Produktionen standen auf dem Programm, lediglich zweimal musste eine Vorstellung wegen Schlechtwetters abgesagt werden. Im Vorjahr waren es bei 475 Vorstellungen insgesamt 225.587 Besucher.
Kulturelle Nahversorger
„Die Bühnen in den Regionen stehen für kulturelle Vielfalt, hohe Qualität und gelebte kulturelle Nahversorgung“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur positiven Bilanz. Besonders erfreulich sei, dass das Theaterfest trotz eines Spielorts weniger heuer sogar ein leichtes Besucherplus erzielen konnte. „Das ist ein starkes Zeichen für die Qualität und Attraktivität des Theaterfestes und für die große Begeisterung des Publikums auf Kultur“, erklärt Mikl-Leitner weiter.
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