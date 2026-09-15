Medwenitsch to Succeed Schütze on the ORF Foundation Board

Franz Medwenitsch, a lawyer by training with many years of experience at ORF, is set to (re)assume the position at the recommendation of the federal government. Medwenitsch has already served on the Foundation Board for many years and has even held the position of vice chair in the past. Despite his prior experience, the ORF veteran was likely not the chancellor’s party’s first choice, but ultimately proved to be the best compromise candidate. In addition, he is also expected to become head of the ÖVP’s circle of friends on the board.