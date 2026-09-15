Decision on Wednesday
Medwenitsch to Succeed Schütze on the ORF Foundation Board
The succession of Gregor Schütze as deputy chair of the ORF Foundation Board has been settled. By a decision of the Council of Ministers, the federal government is expected to appoint Franz Medwenitsch to the position on Wednesday. He brings a wealth of ORF experience to the role—and is also expected to become head of the ÖVP circle of friends on the board.
Austria’s public broadcaster has, in a sense, become a soap opera of its own this year. One scandal followed another. About a month ago, Gregor Schütze, deputy chairman of the ORF Foundation Board, therefore took responsibility for the situation and resigned from his post. He said he wanted to refocus on his business from now on. As the “Krone” has learned, his succession on the board will be decided on Wednesday by the Council of Ministers.
Franz Medwenitsch, a lawyer by training with many years of experience at ORF, is set to (re)assume the position at the recommendation of the federal government. Medwenitsch has already served on the Foundation Board for many years and has even held the position of vice chair in the past. Despite his prior experience, the ORF veteran was likely not the chancellor’s party’s first choice, but ultimately proved to be the best compromise candidate. In addition, he is also expected to become head of the ÖVP’s circle of friends on the board.
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