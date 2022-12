Muskeln verhärten: Darunter leidet Celine Dion

Das Stiff-Person-Syndrom (SPS) tritt äußerst selten auf – in Österreich sind etwa acht Menschen davon betroffen, wie Neurologe Dr. Andreas Winkler berichtet. Daher weiß man noch relativ wenig über dieses Leiden. „Bekannt ist, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Das bedeutet, das Immunsystem greift körpereigene Strukturen – in diesem Fall die Nerven – an.“ Patienten mit SPS haben oft einen jahrelangen Leidensweg und einen regelrechten „Ärztemarathon“ hinter sich, bis sie endlich wissen, was ihnen fehlt. Dr. Winkler: „Die Symptome werden anfangs sehr häufig als psychosomatisch fehlinterpretiert. Dadurch verstreicht wertvolle Zeit bis zur Diagnose.“