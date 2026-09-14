Collision with a RV Left Four Injured

Another Accident in Weitra Leaves Three Injured

An emergency medical helicopter was also dispatched following a car collision in Weitra on Saturday. According to police reports, a 19-year-old crashed his car into the vehicle of a 63-year-old woman. The drivers of both vehicles, as well as a 64-year-old woman in the other car, had to be extricated from the wreckage by firefighters. Those involved in the crash were taken to the hospital, some with serious injuries.