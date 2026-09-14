After Crashing Into a Tree
Collision with a RV Left Four Injured
A collision between a passenger car and a motorhome at an intersection in Karlstift in the municipality of Bad Großpertholz, Gmünd district, left four people injured on Sunday.
According to a police report released Monday, a 74-year-old man was flown by the “Christophorus 2” emergency medical helicopter to the University Hospital in Krems. Meanwhile, another serious traffic accident occurred over the weekend in Weitra, also in the Gmünd district.
Following the crash at the intersection of the B38 in Karlstift, the RV driven by the 74-year-old struck a tree. The driver was seriously injured, and his 73-year-old passenger sustained injuries. She was taken to the hospital, as were the two occupants of the car—a 53-year-old and a 72-year-old woman from Upper Austria.
Another Accident in Weitra Leaves Three Injured
An emergency medical helicopter was also dispatched following a car collision in Weitra on Saturday. According to police reports, a 19-year-old crashed his car into the vehicle of a 63-year-old woman. The drivers of both vehicles, as well as a 64-year-old woman in the other car, had to be extricated from the wreckage by firefighters. Those involved in the crash were taken to the hospital, some with serious injuries.
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