Injured and off the field
A bitter blow for Rangnick, too! ÖFB player sidelined
Schalke player Dejan Ljubicic will be sidelined for several weeks and is therefore not an option for ÖFB head coach Ralf Rangnick for the upcoming Nations League matches. However, the worst fears have not been confirmed.
After a blocked shot on goal during Schalke’s match against Union Berlin (3–1), Ljubicic had to leave the field injured in the 21st minute. The Austrian national team player had injured his left knee. There were even fears of a torn cruciate ligament.
Exact diagnosis still pending
Fortunately, this dire diagnosis has not been confirmed; nevertheless, the 28-year-old will be sidelined for weeks, as reported by “Bild.” This means that ÖFB head coach Rangnick will be without another squad option for the upcoming four Nations League matches.
An exact diagnosis is not yet available, though there is talk of a “long-term injury.” As a result, Schalke reportedly fears that Ljubicic may not be available for the match against Freiburg even after the international break.
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