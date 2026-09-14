He's already had surgery
Bad news! Sturm Graz forward Jatta will be out for a long time
Bad news for Sturm Graz just before their Europa League opener! Striker Seedy Jatta suffered a serious shoulder injury in Sunday’s top match against LASK (2-1) and will now be sidelined for an extended period, as the Styrian club announced on Monday.
The 2-1 victory over LASK has taken on a bitter aftertaste for Sturm after all. Striker Jatta suffered a serious shoulder injury during the match and underwent surgery on Monday.
“The surgery went well”
The 23-year-old hit the ground hard after a foul. He will now be unavailable to the Graz team for several weeks. As a result, he will also miss the season opener in the Europa League against Stade Rennes (Wednesday at 9 p.m.).
“Seedy is an incredibly important player for us, and we’ll miss him greatly in the coming weeks. The surgery went well, and knowing Seedy as we do, he’ll give 100 percent every day during rehab so he can be back with us as soon as possible,” said sporting director Michael Parensen.
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