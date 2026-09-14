„Meisterhaarwerk“ feiert 75-Jahr-Jubiläum in Baden

Seit 1951 dreht sich bei Familie Haas alles um Haare. Zum 75. Geburtstag wurde jetzt nicht nur auf die lange Tradition, sondern vor allem auf die Menschen dahinter angestoßen.
Was vor 75 Jahren mit Walter Haas Senior begann, ist heute ein Familienbetrieb in dritter Generation. Nach seinem Sohn Walter Junior führt mittlerweile Daniela Haas den Salon in der Grabengasse. Seit knapp 30 Jahren ist sie im Friseurhandwerk tätig und verbindet die Tradition des Hauses mit modernen Techniken.
Zum großen Jubiläum lud sie zahlreiche Stammkunden, Freunde und Wegbegleiter ein. Dabei wurde auch die Geschichte des Salons lebendig: Alte Messing-Brenneisen, mechanische Haarschneidemaschinen, Fachbücher und Werbedias aus den 1950er-Jahren erinnerten an die Anfänge des geschichtsträchtigen Saloons.
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