Mehr Kraft für altes Kraftwerk

Das historische Kamp-Kraftwerk Rosenburg wird durch Erneuerung fit für die Zukunft – ein Meilenstein im Wasser für den grünen Strom. Die ersten Arbeiten starten demnächst, ans Netz wird das Kraftwerk im Herbst 2028 gehen.
Technischer Fortschritt und behutsamer Naturschutz gehen hier im Bezirk Horn Hand in Hand. Denn nach intensiven Vorbereitungen startet die EVN ein Vorzeigeprojekt, das auf einem historischen Schulterschluss basiert. „Unter Federführung von Umweltanwalt Tom Hansmann wurde erstmals ein Kompromiss erzielt, der Tradition und Öko-Verantwortung vereint. Es entsteht ein echter Mehrwert für Gewässer, Natur und regionale Energieversorgung“, versichert EVN-Sprecher Stefan Zach.
Herzblut für den Fluss
Was das Projekt so besonders macht, ist das spürbare Herzblut für den Fluss. Denn der Kamp bekommt sein Herzstück zurück, indem rund 1.800 Kubikmeter Kies, die von den letzten Hochwassern fortgespült wurden, flussaufwärts nach Wegscheid, Altenburg und Stallegg gebracht werden. Dort bildet das Material wieder lebenswichtige Kieslaichplätze. Gleichzeitig wird die Wassermenge, die um den majestätischen Umlaufberg fließt, deutlich erhöht, während die Stauhöhe unverändert bleibt und auf eine tiefe Eingrabung im Flussbett verzichtet wird.
Ab Herbst 2028 am Netz
Demnächst starten die Arbeiten an der Furt, bevor ab Sommer 2027 Staumauer und Kraftwerksgebäude erneuert werden. Mit modernen Turbinen steigt die Leistung von 0,9 auf 1,4 Megawatt. Wenn die Anlage im Herbst 2028 ans Netz geht, erzeugt sie jährlich 5 Gigawattstunden Ökostrom – genug für rund 1.500 Haushalte. Der Kamp bleibt das Juwel, das er immer war, doch sein Wasser fließt ab jetzt noch ein Stück weit weiser in eine grüne Zukunft.
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