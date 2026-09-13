Mehr Kraft für altes Kraftwerk

Herzblut für den Fluss

Was das Projekt so besonders macht, ist das spürbare Herzblut für den Fluss. Denn der Kamp bekommt sein Herzstück zurück, indem rund 1.800 Kubikmeter Kies, die von den letzten Hochwassern fortgespült wurden, flussaufwärts nach Wegscheid, Altenburg und Stallegg gebracht werden. Dort bildet das Material wieder lebenswichtige Kieslaichplätze. Gleichzeitig wird die Wassermenge, die um den majestätischen Umlaufberg fließt, deutlich erhöht, während die Stauhöhe unverändert bleibt und auf eine tiefe Eingrabung im Flussbett verzichtet wird.