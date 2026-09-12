Best Time Goes to Antonelli
LIVE: Red Flag! Hamilton Crashes Into the Barrier
From Lewis Hamilton’s perspective, Saturday’s final practice session in Madrid did not go as planned. The record-holding Formula 1 world champion crashed his Ferrari into the barrier. World Championship leader Kimi Antonelli (Mercedes) set the fastest lap time.
After his crash, which occurred shortly after entering the pits, Hamilton was able to continue driving. Ferrari then asked him several times to stop the car because the entire front wing was damaged and part of it was lodged under his right front tire. But the Briton refused—and continued driving (for the time being).
“Please stop the car; pull over to a safe spot,” his team radioed again. Hamilton then did just that—the practice session was over for him after about thirty minutes. This resulted in a red flag; the barrier had to be repaired. The practice session was interrupted for an extended period.
Bearman Flies Off the Track
Shortly before the end of the practice session, there was a wild crash: Oliver Bearman went off the track but, fortunately, remained uninjured. The Haas mechanics now have a lot of work ahead of them.
Qualifying at 4 p.m.
Mercedes’ young star Kimi Antonelli set the pace in the final practice session. He was followed by Ferrari’s Charles Leclerc and McLaren driver Oscar Piastri. Qualifying takes place at 4 p.m.—live on the sportkrone.at ticker, of course!
New Territory for the Formula 1 Drivers
This weekend, with the Spanish Grand Prix in Madrid, the Formula 1 circus is venturing into uncharted territory for the first time since Las Vegas three years ago. The highlight of the twisty circuit through the Spanish capital’s exhibition grounds is the spectacular high-speed banked turn known as “La Monumental.”
Here’s the current standings in the Drivers’ Championship:
Despite a lack of prior experience, Mercedes aims to build on Kimi Antonelli’s one-two finish ahead of George Russell—most recently at Monza—on the new “Madring” circuit.
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