Incredible Win
Austrian Wins 111.5-Million-Euro Jackpot
This is sure to be a very special moment for an Austrian checking their bank account: The jackpot was won in Friday’s EuroMillions drawing—and the first-prize win goes to Austria. 111.5 million euros await the lucky winner.
In the September 11 drawing, the numbers 1, 7, 15, 39, and 50 were drawn. The two Star numbers were 1 and 11. By matching all five numbers and both Star numbers, one player hit the jackpot.
According to Austrian Lotteries, the first-prize jackpot amounts to exactly 111,516,282 euros. This means the largest prize from the drawing goes to Austria.
Three other players also matched five numbers and one star number. They will each receive 265,189.60 euros. Six additional winners who matched five numbers but did not match a star number will each receive 30,989.50 euros.
Next Million-Euro Jackpot on Sunday
For lottery fans in Austria, the action continues as early as tomorrow, Sunday. The Austrian Lotteries will be offering an 8-fold jackpot, with a prize of 11 million euros up for grabs.
The Catch
The odds of winning a EuroMillions jackpot with 5 correct numbers and 2 stars are approximately 1 in 139.8 million; for “6 out of 45,” they’re about 1 in 8.1 million—making a major win extremely unlikely. Playing regularly can also lead to financial problems and gambling addiction; the lottery should be viewed solely as entertainment and played only within a predetermined, affordable budget.
In the next EuroMillions drawing this coming Tuesday, however, the Europot will be significantly smaller: According to a press release, the prize will be 17 million euros.
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