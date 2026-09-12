Mit Pkw in Straßengraben gelandet

Aus bislang ungeklärter Ursache landete am frühen Freitagabend ein Auto im südoststeirischen Jagerberg im Straßengraben. Eine Person wurde dabei verletzt.
Kurz nach 18 Uhr wurden die Feuerwehr Gersdorf und Jagerberg am Freitag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Pkw auf der Ottersbacherstraße (L203) in Fahrtrichtung Ungerdorf von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Fahrer das Unfallauto bereits verlassen, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren konnten das Fahrzeug mittels Seilwinde bergen und sicherstellen.
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