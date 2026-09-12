Mit Pkw in Straßengraben gelandet

Kurz nach 18 Uhr wurden die Feuerwehr Gersdorf und Jagerberg am Freitag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Pkw auf der Ottersbacherstraße (L203) in Fahrtrichtung Ungerdorf von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.