Alles dreht sich beim Aufsteirern

Über ein Dutzend Bühnen und Tanzböden verteilt auf die Grazer Innenstadt laden dazu ein, das Tanzbein zu schwingen und sich im Takt zu drehen. Eingeladen dazu sind auch all jene, die noch keinen fixen Tanzpartner haben, denn die Suche danach gestaltet sich heuer so einfach wie nie: In der neuen Aufsteirern-App kann man sich vernetzen und einen geeigneten Partner finden. Wer es sich noch leichter machen will, kann heuer auch erstmals auf „Taxitänzer“ zurückgreifen. Sie stehen bei den Tanzböden in der Herrengasse bereit und freuen sich darauf, gemeinsam mit den Besuchern über die Tanzfläche zu fegen.