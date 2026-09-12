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Tanz-Casting in Graz

Alles dreht sich beim Aufsteirern

Steiermark
12.09.2026 06:58
Musikalische Gruppen fordern in der ganzen Stadt zum Tanzen auf.
Musikalische Gruppen fordern in der ganzen Stadt zum Tanzen auf.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

25 Jahre und kein bisschen leise: Das Jubiläum des traditionellen Volkskulturfestivals lockt am 19. und 20. September wieder Menschen aus dem ganzen Land in die Grazer Innenstadt. Erstmals gibt es auch ein Vortanzen für die Balleröffnung des Steirerballs in Wien. 

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In genau einer Woche ist es endlich wieder so weit und in der steirischen Landeshauptstadt dreht sich alles um Musik, Kulinarik und Volkskultur. Das Programm des 25. Aufsteirern-Jubiläums ist prall gefüllt und hält das ein oder andere besondere Highlight bereit: Die Niachten & Caro Fux werden den Besuchern genauso einheizen wie die Desperate Brasswives, Die Jungen Wilden und die Gipfelsturm Musikanten.

Über ein Dutzend Bühnen und Tanzböden verteilt auf die Grazer Innenstadt laden dazu ein, das Tanzbein zu schwingen und sich im Takt zu drehen. Eingeladen dazu sind auch all jene, die noch keinen fixen Tanzpartner haben, denn die Suche danach gestaltet sich heuer so einfach wie nie: In der neuen Aufsteirern-App kann man sich vernetzen und einen geeigneten Partner finden. Wer es sich noch leichter machen will, kann heuer auch erstmals auf „Taxitänzer“ zurückgreifen. Sie stehen bei den Tanzböden in der Herrengasse bereit und freuen sich darauf, gemeinsam mit den Besuchern über die Tanzfläche zu fegen.

Es wartet ein Wochenende voller Musik, Kulinarik und Volkskultur.
Es wartet ein Wochenende voller Musik, Kulinarik und Volkskultur.(Bild: Jürgen Fuchs)

Vortanzen für den Steirerball
Neu ist heuer auch das Casting für den Steirerball, der am 8. Jänner 2027 in der Wiener Hofburg stattfindet. Im Rahmen des Aufsteirerns können begeisterte Tänzerinnen und Tänzer am Samstag auf der Grazer Casino-Bühne in der Schmiedgasse/Ecke Landhausgasse ihr Können unter Beweis stellen. Gesucht werden talentierte und tanzbegeisterte Mädchen und Burschen im Alter von 16 bis 28 Jahren. „Wer beim Casting einen sicheren Rechtswalzer aufs Parkett zaubert, hat gute Chancen, im Jänner in Wien dabei zu sein und den Steirerball feierlich zu eröffnen“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.

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