Giftalarm: Dafür braucht es eine DEKO-Straße

Vier Feuerwehren trainierten gemeinsam

Von 7.30 bis 12 Uhr übten 15 Mitglieder der Feuerwehren St. Pölten-Stadt, St. Pölten-Wagram und St. Pölten-Stattersdorf sowie der Betriebsfeuerwehr ÖBB die Ausbaustufen 2 und 3. Nach einer Theorieeinheit mit Bezirkssachbearbeiter Florian Ziegelwagner wurde die Anlage Schritt für Schritt errichtet.