Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Training für Ernstfall

Giftalarm: Dafür braucht es eine DEKO-Straße

Niederösterreich
12.09.2026 19:00
15 Mitglieder aus vier Feuerwehren der Landeshauptstadt nahmen an der gemeinsamen Ausbildung der ...
15 Mitglieder aus vier Feuerwehren der Landeshauptstadt nahmen an der gemeinsamen Ausbildung der DEKO-Gruppe teil.(Bild: AFKDO St. Pölten-Stadt)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

15 Mitglieder aus vier Feuerwehren trainierten in St. Pölten den Aufbau einer Dekontaminationsstraße. Die Spezialgruppe soll nach Einsätzen mit gefährlichen Stoffen Feuerwehrleute, Betroffene und Geräte fachgerecht dekontaminieren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Schadstoffeinsätzen zählt jeder Handgriff: Feuerwehrleute, betroffene Personen und verwendete Geräte müssen vor dem Verlassen des Gefahrenbereichs fachgerecht dekontaminiert werden.

Vier Feuerwehren trainierten gemeinsam
Von 7.30 bis 12 Uhr übten 15 Mitglieder der Feuerwehren St. Pölten-Stadt, St. Pölten-Wagram und St. Pölten-Stattersdorf sowie der Betriebsfeuerwehr ÖBB die Ausbaustufen 2 und 3. Nach einer Theorieeinheit mit Bezirkssachbearbeiter Florian Ziegelwagner wurde die Anlage Schritt für Schritt errichtet.

Abschnittssachbearbeiter David Rausch zeigte sich erfreut über das wachsende Interesse. Der Schadstoffbereich gerate im üblichen Einsatz- und Ausbildungsalltag leicht in den Hintergrund. Umso wichtiger sei es, wieder mehr Mitglieder für diese Aufgabe zu gewinnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
12.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
137.342 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
132.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
127.098 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1715 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1113 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
1005 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf