Giftalarm: Dafür braucht es eine DEKO-Straße

15 Mitglieder aus vier Feuerwehren trainierten in St. Pölten den Aufbau einer Dekontaminationsstraße. Die Spezialgruppe soll nach Einsätzen mit gefährlichen Stoffen Feuerwehrleute, Betroffene und Geräte fachgerecht dekontaminieren.
Bei Schadstoffeinsätzen zählt jeder Handgriff: Feuerwehrleute, betroffene Personen und verwendete Geräte müssen vor dem Verlassen des Gefahrenbereichs fachgerecht dekontaminiert werden.
Vier Feuerwehren trainierten gemeinsam
Von 7.30 bis 12 Uhr übten 15 Mitglieder der Feuerwehren St. Pölten-Stadt, St. Pölten-Wagram und St. Pölten-Stattersdorf sowie der Betriebsfeuerwehr ÖBB die Ausbaustufen 2 und 3. Nach einer Theorieeinheit mit Bezirkssachbearbeiter Florian Ziegelwagner wurde die Anlage Schritt für Schritt errichtet.
Abschnittssachbearbeiter David Rausch zeigte sich erfreut über das wachsende Interesse. Der Schadstoffbereich gerate im üblichen Einsatz- und Ausbildungsalltag leicht in den Hintergrund. Umso wichtiger sei es, wieder mehr Mitglieder für diese Aufgabe zu gewinnen.
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