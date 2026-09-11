Blockbuster Derby
ÖFB Cup: Dates Set for Round of 16 Matches
Following the draw for the round of 16 in the UNIQA ÖFB Cup, the exact match dates and TV broadcast schedules have also been set.
The round kicks off on Tuesday, October 27, with four matches. At 6:00 p.m., FK Austria Wien will face TSV Egger Glas Hartberg, and First Vienna FC 1894 will take on SK Rapid in a LIVE broadcast on ORF 1 as part of a conference. At 6:30 p.m., RZ Pellets Wolfsberger AC visits FC Hertha Wels, and at 7:00 p.m., SCR Altach visits GAK 1902 (both games LIVE on ÖFB TV).
Upper Austria Derby on Wednesday Evening
Three more matches will follow on Wednesday, October 28. FC Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol and SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. FC Red Bull Salzburg will be broadcast LIVE on ORF 1 starting at 6:00 p.m. as part of a conference broadcast. The Upper Austrian derby between LASK and SV Oberbank Ried 1912 kicks off at 8:30 p.m. and will be broadcast LIVE on Puls 4.
The round of 16 concludes on Thursday, October 29, with the match between SC Austria Lustenau and SK Puntigamer Sturm Graz at 6:00 p.m. ORF 1 will broadcast the game LIVE.
All UNIQA ÖFB Cup Round of 16 matches at a glance:
FK Austria Wien vs. TSV Egger Glas Hartberg (LIVE on ORF 1/multi-channel broadcast)
Tuesday, October 27, 2026, 6:00 p.m.
First Vienna FC 1894 vs. SK Rapid (LIVE on ORF 1/multi-channel broadcast)
Tuesday, October 27, 2026, 6:00 p.m.
FC Hertha Wels vs. RZ Pellets Wolfsberger AC (LIVE on ÖFB TV)
Tuesday, October 27, 2026, 6:30 p.m.
GAK 1902 vs. SCR Altach (LIVE on ÖFB TV)
Tuesday, October 27, 2026, 7:00 p.m.
FC Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol (LIVE on ORF 1/Conference)
Wednesday, October 28, 2026, 6:00 p.m.
SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE on ORF 1/Conference)
Wednesday, October 28, 2026, 6:00 p.m.
LASK vs. SV Oberbank Ried 1912 (LIVE on Puls 4)
Wednesday, October 28, 2026, 8:30 p.m.
SC Austria Lustenau vs. SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE on ORF 1)
Thursday, October 29, 2026, 6:00 p.m.
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