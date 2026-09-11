Automatic Draft

In a forested area
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In the district of Vöcklabruck (Upper Austria), a search for a missing hunter lasted half the night. The elderly man had not returned from his hunt on Thursday evening. The forests around Fornach had been combed since 1:30 a.m. The 70-year-old was found around 8 a.m.
Around 9:00 p.m., fellow hunters had raised the alarm after the hunter failed to return from a hunting trip. Three fire departments, along with police, emergency medical services, and search dogs, had been on the scene since 1:30 a.m. Drones were also deployed in the search.
Fire departments were subsequently alerted
On Friday morning, additional fire departments were called in. A total of seven fire departments were on the scene. Then, around 8 a.m., came the relieving news: The 70-year-old hunter was found alive.
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