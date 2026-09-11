Kleinbus kippt bei Unfall um: Vier Verletzte

Autolenkerin prallte gegen Lkw

Später am Abend krachte es dann noch auf der A2 bei Laßnitzthal. Eine 23-jährige Autolenkerin war unterwegs in Richtung Wien, als sie auf der dritten Spur die Kontrolle über den Pkw verlor, ins Schleudern geriet und gegen einen Lkw prallte. Sie wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach und dem Roten Kreuz aus dem schwerbeschädigten Fahrzeug gerettet und ins Spital eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.