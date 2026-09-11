Kleinbus kippt bei Unfall um: Vier Verletzte

Schwerer Unfall in Neumarkt in der Steiermark: Donnerstagnachmittag verlor der Lenker (25) eines Kleinbusses aus Litauen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, das gegen eine Steinmauer prallte und umkippte. Vier Insassen wurden dabei verletzt. Später kam es zu einem weiteren Unfall auf der A2.
Eine sechsköpfige Reisegruppe aus Litauen war Donnerstagnachmittag auf der B 317 in Neumarkt unterwegs, als der Kleinbus laut Angaben des 25-jährigen Lenkers auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen kam. Der Lenker verlor die Kontrolle und prallte gegen eine Steinmauer.
Dabei kippte der Bus um und blieb auf einer Seite liegen. Der Lenker und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon, vier weitere Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und in Krankenhäuser in Judenburg und Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkotest mit dem Lenker verlief negativ.
Autolenkerin prallte gegen Lkw
Später am Abend krachte es dann noch auf der A2 bei Laßnitzthal. Eine 23-jährige Autolenkerin war unterwegs in Richtung Wien, als sie auf der dritten Spur die Kontrolle über den Pkw verlor, ins Schleudern geriet und gegen einen Lkw prallte. Sie wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach und dem Roten Kreuz aus dem schwerbeschädigten Fahrzeug gerettet und ins Spital eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.
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