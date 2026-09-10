Behrmann Reaches US Open Semifinals After Comeback

Behrmann had already reached the quarterfinals at the French Open, and in New York, he’s now advanced one round further—thanks to the 18-year-old from Burgenland once again proving his staying power and strong nerves. Just as in the round of 16 against local favorite Andrew Johnson, Behrmann lost the first set to Italy’s Simone Massellani but prevailed after 1 hour and 50 minutes with a score of 3-6, 6-2, 6-3.