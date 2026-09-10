Austria's Hope
Behrmann Reaches US Open Semifinals After Comeback
Austria is still in the running as the 2026 U.S. Open draws to a close. Thilo Behrmann once again showed his fighting spirit in the quarterfinals and advanced to the semifinals of the junior competition.
Behrmann had already reached the quarterfinals at the French Open, and in New York, he’s now advanced one round further—thanks to the 18-year-old from Burgenland once again proving his staying power and strong nerves. Just as in the round of 16 against local favorite Andrew Johnson, Behrmann lost the first set to Italy’s Simone Massellani but prevailed after 1 hour and 50 minutes with a score of 3-6, 6-2, 6-3.
Now Facing the No. 1 Seed
In the semifinals, the young Austrian star will face top-seeded Guto Miguel. The Brazilian is only 17 but is already ranked 660th in the ATP world rankings.
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