KAC kassiert 1:2-Niederlage in CHL bei Storhamar

Der KAC hat in der Champions Hockey League (CHL) die zweite Niederlage im dritten Spiel kassiert!
Beim norwegischen Meister Storhamar Hamar mussten sich die Klagenfurter am Donnerstag knapp mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) geschlagen geben. Die „Rotjacken“ von Headcoach Kirk Furey liegen in der Eishockey-Königsklasse derzeit auf Tabellenplatz 18 von 24 Mannschaften, die besten 16 Teams nach sechs Begegnungen stehen in den Playoffs. Für die Norweger war es der erste Sieg.
Vor 3483 Zuschauern in der Eissporthalle in Hamar, dem größten Holzgebäude Nordeuropas, jubelten die Norweger nach sieben Minuten über die Führung. Isac Skedung verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz. Die Gastgeber erarbeiteten sich ein Chancenplus und erhöhten durch Stian K. Nystuen (34.) nach einem Konter.
KAC-Goalie Vorauer mit starken Paraden
Die Klagenfurter steckten aber nicht auf und drückten auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang durch Raphael Herburger (45.), der einen Rebound im leeren Tor unterbrachte. KAC-Goalie Florian Vorauer hielt sein Team mit starken Paraden immer wieder im Spiel, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.
Die weiteren rot-weiß-roten Vertreter in der CHL sind am Freitag im Einsatz. Meister Graz99ers ist bei den Eisbären Berlin zu Gast (19.30 Uhr), die Deutschen sind nach zwei deutlichen Niederlagen zum Auftakt Tabellenletzter. Red Bull Salzburg bekommt es kurz zuvor (19 Uhr) mit Rögle BK im schwedischen Ängelholm zu tun.
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