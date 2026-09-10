KAC kassiert 1:2-Niederlage in CHL bei Storhamar

Beim norwegischen Meister Storhamar Hamar mussten sich die Klagenfurter am Donnerstag knapp mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) geschlagen geben. Die „Rotjacken“ von Headcoach Kirk Furey liegen in der Eishockey-Königsklasse derzeit auf Tabellenplatz 18 von 24 Mannschaften, die besten 16 Teams nach sechs Begegnungen stehen in den Playoffs. Für die Norweger war es der erste Sieg.