Gänsehaut! Musiala schreibt Bayern-Geschichte

Für Musiala war es gleichzeitig das erste Pflichtspiel seit seiner Rückkehr, in dem er wieder von Beginn an auf dem Platz stand. Nach seinen Zusammenbrüchen aufgrund einer neurologischen Dysfunktion hatten ihn die Bayern behutsam an die Mannschaft herangeführt. Beim 0:0 auf Schalke hatte der Offensivstar zuletzt bereits mehr als 30 Minuten Spielpraxis gesammelt.