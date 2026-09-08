Bruck & Gnas überraschen – Ilzer erstmals Remis!

Bruck/Mur und Gnas sind auch nach vier Runden weiter die Sensationsteams in der steirischen Landesliga. Bruck besiegte Kindberg mit 3:0 – Gnas gewann in St. Anna mit 2:0. Nicht nach Wunsch läuft die Saison weiterhin für Kindberg, Leoben und Fehring – sie finden sich am Tabellenende wieder. Die Highlights der Runde gibt es im Video.