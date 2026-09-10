Champions League
LIVE: Early Matches Featuring Fenerbahçe and PSV
Four goals, plenty of excitement, and a lot of action, but no winners in the two early matches of today’s Champions League action!
Both matches in Eindhoven and Istanbul ended in 1-1 draws; neither the PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk game nor the Fenerbahçe Istanbul vs. AS Roma match produced a winner…
Paul Wanner played the full match for PSV
Interestingly, in both matches, the visiting teams took the lead first. While Bryan Cristante’s goal for Roma in the 39th minute was entirely in line with the flow of the game at that point, Shakhtar’s lead, scored by Gleiker Mendoza (45’+1), came relatively out of nowhere.
However, the two 0–1 deficits were quickly equalized thanks to strong opening stretches by the home teams after the break: Sergino Dest (48th minute) for PSV (ÖFB star Paul Wanner played the entire match) and Archie Brown (48th minute) for Fenerbahçe quickly made it 1–1, putting their teams back on track. Neither team, however, was able to secure the three points to kick off the league phase.
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