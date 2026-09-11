Drei-Seen-Tour in den Schladminger Tauern

Noch vor dem Ende der ersten Steilstufe kommen wir dem Wildbach nahe und erreichen wenig später die Hans-Wödl-Hütte (1528 m). Wir folgen dem Weg 782, der an der Hütte vorbei mit Blick auf den Hüttensee leicht bergab zu dessen Südufer führt. Nun geht’s über die zweite Karstufe bergauf. Die Vegetation wird lichter und immer wieder blicken wir zurück auf den Hüttensee und die Hans-Wödl-Hütte. Auf 1672 Metern erreichen wir schließlich den Obersee, der in einem hochalpinen Kar liegt.