Drei-Seen-Tour in den Schladminger Tauern

Malerische Bergseen, Wasserfälle und Gebirgsbäche prägen die Landschaft, attraktive Einkehrmöglichkeiten ergänzen die idyllische Tour, die Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal in unserer Serie „Wanderbare Steiermark“ präsentieren.
Der Name Drei-Seen-Wanderung lässt zunächst kaum erahnen, dass zwischen Steirischem Bodensee, Hüttensee und Obersee zwei steile Karstufen liegen. Der Steirische Bodensee ist auf einem einfachen Weg auch für Spazierwanderer gut erreichbar.
Danach wird es deutlich anspruchsvoller. Wer die erste Steilstufe bewältigt, erreicht die Hans-Wödl-Hütte und den Hüttensee. Über eine weitere steile Karstufe führt der Weg schließlich zum Obersee, wo sich eine eindrucksvolle Hochgebirgslandschaft öffnet: Steile Bergflanken umrahmen das weitläufige Kar, darüber erhebt sich die 2747 Meter hohe Hochwildstelle.
Fazit: Mit jedem See wird die Landschaft alpiner.
Wir starten beim Wanderportal am Parkplatz (1140 m). Vorbei am Seewigtal Stüberl folgen wir der asphaltierten, für den öffentlichen Verkehr gesperrten Straße taleinwärts. Beim Steirischen Bodensee gehen wir geradeaus und wandern am Ostufer entlang. Nach einer Brücke beginnt der zunehmend steile, aber gut begehbare Anstieg – mit Ausblicken auf den Bodensee, die sich immer wieder öffnen und einem kurzen Abstecher zum Wasserfall, der sich lohnt.
Noch vor dem Ende der ersten Steilstufe kommen wir dem Wildbach nahe und erreichen wenig später die Hans-Wödl-Hütte (1528 m). Wir folgen dem Weg 782, der an der Hütte vorbei mit Blick auf den Hüttensee leicht bergab zu dessen Südufer führt. Nun geht’s über die zweite Karstufe bergauf. Die Vegetation wird lichter und immer wieder blicken wir zurück auf den Hüttensee und die Hans-Wödl-Hütte. Auf 1672 Metern erreichen wir schließlich den Obersee, der in einem hochalpinen Kar liegt.
Der Rückweg führt entlang der Aufstiegsroute zum Steirischen Bodensee und über das Westufer – vorbei am Forellenhof – zurück zum Ausgangspunkt.
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