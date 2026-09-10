AVERAGE AGE 77
Table Tennis: A 308-Year-Old Team Still Going Strong
A 79-year-old, a 77-year-old, and two 76-year-olds: What is likely the oldest table tennis team hails from Pregarten and is still challenging the youngsters in its 60th year of competition. A special racket rubber is their secret weapon against the youngsters.
Their opponents could be their grandchildren, but decades of ball-handling experience can beat young legs! Josef Dreiling (79), Walter Bachler (77), Gottfried Brunner (76), and Roland Kupetz (76) know this well—and with a combined age of 308, they’re entering the championship competition for the 60th time as part of SPG Pregarten
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