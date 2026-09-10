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Trial Adjourned

New Evidence in the Marchtrenk Fire Department Trial

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10.09.2026 12:10
The former commander (left) and former treasurer appeared in court on Thursday.
The former commander (left) and former treasurer appeared in court on Thursday.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

Even before the former commander and the former treasurer of the Marchtrenk Fire Department could respond to the charges of embezzlement, fraud, and theft, the trial at the Wels Regional Court was interrupted. The reason: motions to introduce new evidence.

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Amid intense media interest, the trial against the former commander (36) and former treasurer (45) of the Marchtrenk Fire Department is taking place on Thursday at the Wels Regional Court. They are accused of embezzlement, fraud, and commercial theft. Among other things, the two are alleged to have financed vehicles used for personal purposes with fire department funds or to have made the logbooks for the command vehicles disappear.

New Evidence
After the charges were read, the two defense attorneys for the former firefighters presented new evidence. To include this evidence in the case file, the morning session was adjourned for about an hour. 

Time is running out
At around 11:30 a.m., the questioning of the former firefighters began. The trial is scheduled to last until 3:00 p.m. Even before the recess, the judge hinted that a verdict might not be reached on Thursday.

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