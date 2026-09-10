Schockanruf: Wenn Angst und Druck zur Falle werden

Immer öfter gibt es Meldungen über Anrufe von vermeintlichen Polizisten, Ärzten oder Bankmitarbeitern. Kriminelle wollen damit Druck auf ihre Opfer aufbauen und Angst erzeugen, um an Geld zu kommen. Die Tiroler Polizei warnt nun vor solchen Anrufen und gibt Tipps, diese zu erkennen bzw. zu enttarnen.