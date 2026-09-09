36-Jähriger verletzt sich bei Motorradsturz schwer

Schwerer Motorradunfall am Mittwochnachmittag in St. Radegund: Ein 36-Jähriger kam zu Sturz und musste ins LKH geflogen werden. Er war wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
Kurz vor 14 Uhr war der 36-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Wetterturmstraße in Rinnegg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve – wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – rechts von der Fahrbahn abkam. Schwer verletzt landete er in einer angrenzenden Wiese.
Mit dem Heli ins Spital
Kräfte des Roten Kreuzes sowie Notärzte versorgten den Motorradlenker an der Unfallstelle. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und an der Schulter. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ flog den Biker in das LKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rinnegg standen vor Ort für Absperr- und Aufräumarbeiten im Einsatz.
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