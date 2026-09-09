36-Jähriger verletzt sich bei Motorradsturz schwer

Mit dem Heli ins Spital

Kräfte des Roten Kreuzes sowie Notärzte versorgten den Motorradlenker an der Unfallstelle. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und an der Schulter. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ flog den Biker in das LKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rinnegg standen vor Ort für Absperr- und Aufräumarbeiten im Einsatz.