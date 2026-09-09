Motorradfahrer nach Kollision in Feld geschleudert

Lkw stand bereits am Abbiegestreifen

Ein 56-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis Böblingen überholte den Lkw, der sich auf der Abbiegespur befand. Im Kreuzungsbereich kam es infolgedessen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Deutsche wurde in das angrenzende Feld geschleudert und blieb dort verletzt liegen.