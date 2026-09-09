Motorradfahrer nach Kollision in Feld geschleudert

Bei einem Überholmanöver wurde am Mittwoch auf der Zillertal Bundesstraße ein deutscher Motorradlenker von einem abbiegenden Lkw überrascht. Ein Augenzeuge setzte die Rettungskette in Gang.
Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Österreicher mit einem Lkw auf der Zillertalbundesstraße (B169) im Gemeindegebiet von Fügen. Er kam aus Richtung Fügen und beabsichtigte, nach links in Richtung Gagering abzubiegen.
Lkw stand bereits am Abbiegestreifen
Ein 56-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis Böblingen überholte den Lkw, der sich auf der Abbiegespur befand. Im Kreuzungsbereich kam es infolgedessen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Deutsche wurde in das angrenzende Feld geschleudert und blieb dort verletzt liegen.
Augenzeuge schlug Alarm
Ein hinzugekommener Passant setzte die Rettungskette in Gang. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungswagen und Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. Die Fahrzeuge wurden lediglich leicht beschädigt.
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