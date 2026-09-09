27 neue „Doppeldecker“ für steirische Pendler

Sie sind modern, barrierefrei und haben mehr Kapazitäten für Fahrgäste: Ab Sonntag gehen auf den steirischen Strecken neue Doppelstock-Garnituren auf Schiene. Jeder Zug bietet 416 Sitzplätze.
Gute Nachrichten für Pendler in der Steiermark: Ab Sonntag, den 13. September, kommen die ersten 17 modernisierten, vierteiligen Doppelstock-Garnituren auf der S1 zwischen Spielfeld und Mürzzuschlag zum Einsatz. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember folgen weitere zehn Garnituren auf der S3 zwischen Graz Hauptbahnhof und St. Gotthard.
Jeder Zug bietet 416 Sitzplätze und schafft damit zusätzliche Kapazitäten auf jenen Strecken, auf denen täglich Tausende Pendler, Schüler und Reisende unterwegs sind. Verstellbare Sitze, WLAN, USB-Lademöglichkeiten, ein modernes Fahrgastinformationssystem sowie die Ruhezone im Oberdeck sorgen für ein zeitgemäßes Reiseerlebnis. Außerdem sind die Züge barrierefrei.
Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ): „Mit dem Einsatz der Cityjet Doppelstockzüge investieren wir gezielt dort in den öffentlichen Verkehr, wo ihn die Menschen in der Steiermark täglich brauchen: im regionalen Pendlerverkehr. Mehr Sitzplätze, mehr Komfort und leistbare, verlässliche Verbindungen sind die Grundlage dafür, dass sich noch mehr Menschen für die Bahn entscheiden können.“
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