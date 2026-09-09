27 neue „Doppeldecker“ für steirische Pendler

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ): „Mit dem Einsatz der Cityjet Doppelstockzüge investieren wir gezielt dort in den öffentlichen Verkehr, wo ihn die Menschen in der Steiermark täglich brauchen: im regionalen Pendlerverkehr. Mehr Sitzplätze, mehr Komfort und leistbare, verlässliche Verbindungen sind die Grundlage dafür, dass sich noch mehr Menschen für die Bahn entscheiden können.“

