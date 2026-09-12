Die kleine Botin geht ins neue Lebensjahr

Der Geburtstag ist eine Art Fokustag für mich. Dabei spielt Selbstliebe eine immer größere Rolle. Es bedeutet, mich nicht mehr selbst zu übergehen, meine Grenzen und Bedürfnisse zu erkennen und auch dafür zu sorgen, dass sie erfüllt und gewahrt werden. In erster Linie von mir selbst. Gerade als Mutter finde ich das sehr wichtig: die Kinder lernen nicht „nur“, was wir ihnen über Selbstwert erzählen. Sie beobachten ganz genau, wie wir mit uns selbst umgehen. Mein Motto für 46 wird lauten: Mehr von dem, was mich trägt. Gleichzeitig darf auch einiges weniger werden, wie Rechtfertigungen anderen gegenüber. Aber mehr von dem, was sich nach MEINEM Leben anfühlt…