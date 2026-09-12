Die kleine Botin geht ins neue Lebensjahr

Wie ich mit ganz viel Neugier und Vorfreude ins neue Lebensjahr starte. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Den Wert mancher Dinge erkennt man erst daran, wenn sie fehlen. Wenn etwas Grundlegendes in Wanken gerät, schaut man plötzlich genauer hin. Seit meiner Trennung vor zweieinhalb Jahren habe ich mir viele Fragen gestellt und mir überlegt, worauf ich bauen kann, wenn nicht mehr da ist, worauf ich mich lange verlassen habe.
Die Antworten sind meine Grundwerte geworden: Liebe, Vertrauen, Freiheit, Humor, Sicherheit, Treue. Sie sind viel mehr als schöne Worte, sie sind mein Kompass. An meinen Werten kann ich ablesen, ob eine Entscheidung zu mir passt, ob ich gerade aus Überzeugung handle (oder aus alter Gewohnheit, es allen recht machen zu wollen). Und wahrscheinlich beschäftigt mich das gerade, weil ich am Sonntag 46 Jahre alt werde.
Der Geburtstag ist eine Art Fokustag für mich. Dabei spielt Selbstliebe eine immer größere Rolle. Es bedeutet, mich nicht mehr selbst zu übergehen, meine Grenzen und Bedürfnisse zu erkennen und auch dafür zu sorgen, dass sie erfüllt und gewahrt werden. In erster Linie von mir selbst. Gerade als Mutter finde ich das sehr wichtig: die Kinder lernen nicht „nur“, was wir ihnen über Selbstwert erzählen. Sie beobachten ganz genau, wie wir mit uns selbst umgehen. Mein Motto für 46 wird lauten: Mehr von dem, was mich trägt. Gleichzeitig darf auch einiges weniger werden, wie Rechtfertigungen anderen gegenüber. Aber mehr von dem, was sich nach MEINEM Leben anfühlt…
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