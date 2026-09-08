Fußgängerin (92) von Klein-Lkw überrollt

Beim Rückwärtsfahren in eine Gemeindestraße in Innsbruck-Arzl übersah am Dienstag der Lenker eines Klein-Lkw eine Passantin. Die Frau kam unter dem Fahrzeug zu liegen.
Am Dienstag gegen 10.30 Uhr kam es in Innsbruck-Arzl zu einem Verkehrsunfall mit schwerer Verletzungsfolge.
Ein 24-jähriger Spanier lenkte seinen Klein-Lkw rückwärts in eine Gemeindestraße und kollidierte dabei mit einer 92-jährigen Fußgängerin. Die Frau kam unter dem Fahrzeug zum Liegen und wurde dabei schwer verletzt.
Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde sie in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht.
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